Von Henrike Roßbach

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Erwartungen gedämpft, was das Ausmaß von Staatshilfen angesichts des Ukraine-Kriegs angeht. "Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, zum Beispiel weil wir mehr für importierte Energie zahlen müssen", sagte er der Bild am Sonntag. Diesen Wohlstandsverlust könne auch der Staat nicht auffangen, aber er könne "die größten Schocks abfedern". Deshalb entlaste die Regierung die breite Mitte, unterstützte Bedürftige und werde die Existenz bedrohter Betriebe sichern. Aber da die Finanzmittel begrenzt seien, so Lindner, könnten diese Maßnahmen nur befristet sein. "Bei den Unternehmenshilfen müssen wir gezielter vorgehen als bei Corona."

Der Hintergrund: Derzeit wird in Berlin über den geplanten "Ergänzungshaushalt" der Ampelkoalition verhandelt. Der Bund will weitere Schulden aufnehmen, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern - zusätzlich zu den schon beschlossenen knapp 100 Milliarden Euro Schulden im Kernhaushalt und weiteren 100 Milliarden für das Sondervermögen Bundeswehr. Letzteres soll außerhalb der Schuldenbremse laufen; für die Schulden im Kernhaushalt soll der Bundestag abermals eine Notlage in Folge der Pandemie feststellen. Auch für den Ergänzungshaushalt soll die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse gezogen werden - dieses Mal allerdings mit dem Krieg als Begründung.

Disput zwischen Bund und Ländern ist Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag

Während sich die Ampelparteien auf Entlastungen für die Bürger bereits geeinigt haben - von der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe bis zum verbilligten Nahverkehrsticket - sind die Flüchtlingskosten wie auch mögliche Unternehmenshilfen nach wie vor Streitpunkte. Bei den Unternehmenshilfen verlaufen die Konfliktlinien auch innerhalb der Regierung; während Lindner nun abermals gebremst hat, fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds aus der Corona-Pandemie einzusetzen, um etwa besonders energieintensive Unternehmen zu stützen.

Bei den Flüchtlingskosten wiederum streiten sich Bund und Länder. Am Donnerstag soll sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Disput befassen. Unter Haushältern im Bundestag regt sich Widerstand, den Ländern zu weit entgegenzukommen. "Man muss feststellen, dass etwas im Staatsgefüge nicht stimmt", sagte der FDP-Haushälter Otto Fricke der Süddeutschen Zeitung, "wenn die Ebene, die grob 42 Prozent der Steuereinnahmen hat - also die Länder -, immer wieder bei den ihnen verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben fordern, dass der Bund, der 37 Prozent der Steuereinnahmen hat, die Kosten übernehmen soll." Wenn man dann noch die Schulden und die Neuverschuldung der beiden Ebenen sehe, zeige sich die schiefe Ebene noch deutlicher. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Schulden des Bundes im vergangenen Jahr gegenüber 2020 um gut zehn Prozent, bei den Ländern nur um 0,3 Prozent. Einige Länder konnten trotz Corona sogar Schulden abbauen.