Für einen Zusammenbruch des Staates wollten sie gerüstet sein: Ein selbst ernannter "Druide" und seine Mitstreiter häuften teils eigens gebaute Waffen, Munition und Sprengstoff an. Am Freitag verurteilte das Landgericht Mannheim den 71-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Zudem muss der Mann wegen Volksverhetzung 130 Tagessätze à zehn Euro zahlen. Er hatte den Holocaust geleugnet und gegen Juden gehetzt. Drei Komplizen hatte das Gericht bereits im Januar zu Bewährungsstrafen verurteilt. "Er war extrem in Gewaltfantasien verstrickt", sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung. Mehrfach habe der Mann seine staatsfeindliche Gesinnung gezeigt. "Natürlich ist das alles nicht so professionell gewesen, aber es hätte gereicht, um Menschen zu gefährden oder zu töten." Neben dem Geständnis wertete das Gericht vor allem zugunsten des Mannes, dass seit den Taten schon viele Jahre vergangen seien und er seither nicht mehr gegen das Waffenrecht verstoßen habe. Der 71-Jährige sei Anführer und Galionsfigur gewesen, sagte die Richterin. Anfangs bestand gegen ihn sogar der Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft ermittelte nach einigen Treffen mit möglichen Gesinnungsgenossen an mehreren Orten in Deutschland. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.