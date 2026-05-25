Alexander Throm (CDU) will nach dem erwarteten Einbürgerungsrekord mit Rechtsverschärfungen gegensteuern. „Wir konnten das Schlimmste der Ampelreform beim Staatsbürgerschaftsrecht wieder abschaffen, nämlich die Turbo-Einbürgerung nach nur drei Jahren“, sagte Throm der Welt. Der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion forderte: „Unabhängig davon wäre es richtig, die Einbürgerungsfrist wieder auf acht Jahre zu verlängern und die generelle Zulässigkeit der doppelten Staatsbürgerschaft abzuschaffen.“ Er schlug vor, alternativ könne eine Einbürgerung direkt aus einem Schutzstatus heraus ausgeschlossen sein. Zunächst müsse sich ein Ausländer dann eine Niederlassungserlaubnis erarbeiten. Erst danach dürfe eine Einbürgerungsfrist beginnen. Auch Hessens Innenminister Roman Poseck warb für Rechtsänderungen, vor allem beim Thema der Mehrstaatlichkeit. Die doppelte Staatsbürgerschaft erschwere die Integration, sagte Poseck.