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Staatsbesuch in WashingtonTrump und Xi wollen Konflikte und Konfrontationen vermeiden

Lesezeit: 4 Min.

Die beiden Staatschefs Xi und Trump verfolgen eine Militärparade im Garten des Weißen Hauses.
Die beiden Staatschefs Xi und Trump verfolgen eine Militärparade im Garten des Weißen Hauses.
SAUL LOEB/AFP

Roter Teppich, Fanfaren, Kampfbomber: Mit viel Pomp empfängt der US-Präsident den chinesischen Staatschef. Die beiden besprechen unter anderem Pläne für ein „rotes Telefon“ zu KI.

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington

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Ein roter Teppich wurde ausgerollt, als Chinas Präsident in Washington eintraf, 30 Meter lang. Donald Trump empfing Xi Jinping sogar schon am Mittwochabend auf dem Rollfeld, mit Fanfaren, Flaggen, Hymnen, Blumen, hunderten US-Soldaten und dem recht lauten Überflug eines Kampfbombers vom Typ B-2. Am Donnerstagvormittag lag der rote Teppich dann im Weißen Haus, wo der zweitägige Staatsbesuch offiziell begann, gefolgt von einer Militärparade im Rosengarten.

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SZ PlusVon Peter Burghardt

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