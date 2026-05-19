Der britische König Charles III. hat der irischen Präsidentin Catherine Connolly zufolge eine Einladung zu einem Staatsbesuch in Irland angenommen. Er habe „dankbar“ und „freundlich“ akzeptiert, sagte Connolly Medienberichten zufolge nach einem Besuch im Buckingham-Palast. „Ich bin sicher, dass er einen überaus herzlichen Empfang bekommt und dass dies eine weitere Vertiefung unserer Beziehungen als Nachbarn und Freunde bedeuten wird“, hieß es in einer Mitteilung. Connolly ist derzeit für drei Tage in Großbritannien zu Gast. Charles wäre nach seiner Mutter Queen Elizabeth II. im Jahr 2011 erst der zweite britische Monarch, der nach der Unabhängigkeit Irlands einen Staatsbesuch macht. Irland hatte sich nach dem Unabhängigkeitskrieg 1922 als Freistaat von der britischen Herrschaft losgelöst. 1949 wurde die irische Republik gegründet.