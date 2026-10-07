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Bundespräsident in ParisEin deutsch-französischer Abschied

Lesezeit: 3 Min.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (li.) zu Besuch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue im Mai 2024.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (li.) zu Besuch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue im Mai 2024.
JOHN MACDOUGALL/AFP

Frank-Walter Steinmeier besucht seinen Kollegen Emmanuel Macron. Beide wurden 2017 Präsident, beide hören im kommenden Jahr auf. Ein Treffen im Zeichen der globalen Krisen und des Aufstiegs von Extremisten.

Von Robert Roßmann, Paris

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Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in Frankreich seit 13 Jahren – aber es ist auch ein Abschiedsbesuch. Am Mittwochabend ist Frank-Walter Steinmeier in Paris eingetroffen. An diesem Donnerstag wird ihn Emmanuel Macron vor dem Triumphbogen offiziell mit militärischen Ehren empfangen. Die beiden Präsidenten werden Kränze am Grab des Unbekannten Soldaten niederlegen. Sie werden sich zu einem Gespräch im Élysée-Palast treffen und gemeinsam das Panthéon, Frankreichs nationale Ruhmeshalle, besuchen. Und am Abend gibt Macron ein Essen zu Ehren des Bundespräsidenten.

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