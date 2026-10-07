Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in Frankreich seit 13 Jahren – aber es ist auch ein Abschiedsbesuch. Am Mittwochabend ist Frank-Walter Steinmeier in Paris eingetroffen. An diesem Donnerstag wird ihn Emmanuel Macron vor dem Triumphbogen offiziell mit militärischen Ehren empfangen. Die beiden Präsidenten werden Kränze am Grab des Unbekannten Soldaten niederlegen. Sie werden sich zu einem Gespräch im Élysée-Palast treffen und gemeinsam das Panthéon, Frankreichs nationale Ruhmeshalle, besuchen. Und am Abend gibt Macron ein Essen zu Ehren des Bundespräsidenten.