Der griechische Premier Mitsotakis besuchte am Donnerstag Kanzlerin Merkel in Berlin.

Es hat ein paar Wochen gedauert, bis der neue griechische Premier Kyriakos Mitsotakis nach Berlin gereist ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfing den konservativen Politiker am Donnerstag mit militärischen Ehren in Berlin; es ist der erste Besuch eines griechischen Regierungschefs, seitdem Athen vor einem Jahr aus den Euro-Kreditprogramm entlassen worden ist. Mitsotakis begann freundlich, er dankte auf Deutsch für Empfang und Zusammenarbeit, lud Merkel nach Athen ein. Die Kanzlerin stand daneben und lächelte freundlich. Man fühlte sich an ihre Auftritte mit dem vorherigen Premierminister Alexis Tsipras erinnert - schon damals sah man dieses milde Lächeln der Kanzlerin, wenn der Gast aus Athen referierte.

Merkel hat über die Jahre der griechischen Schuldenkrise seit 2010 einige Premierminister aus Athen kommen und gehen sehen. Gesprochen hat sie im Grunde genommen immer darüber, wie die griechische Wirtschaft flott gemacht werden kann. Von 2010 bis 2018 haben die Europäer und zeitweise der Internationale Währungsfonds 278 Milliarden Euro nach Griechenland überwiesen. Deutschland haftet für bis zu 29 Prozent dieser Summe. Athen hat mit den Geldgebern vereinbart, dass die Kredite sehr langfristig getilgt werden.

Mitsotakis dankte "dem deutschen Volk für seine anhaltende Unterstützung der letzten Jahre". Er werde viel weitreichendere Reformen umsetzen als von der Vorgängerregierung geplant. "Da brauchen wir Deutschland an unserer Seite." Der Premier betonte, er wolle sich nicht nur über die Tilgung von Schulden unterhalten, sondern auch über Wachstum. Was ein bisschen so klingt wie: Da brauchen wir finanzielle Erleichterungen. Mitsotakis sagt, man bereite mit Deutschland "ein großes Investitionsprogramm vor, ein ehrgeiziges"; mit Klimaschutz und Elektromobilität.

Weiter ging es um die vielen Flüchtlinge, die die türkisch-deutsche Grenze wieder überqueren. "Wir wünschen uns auch Unterstützung in der Flüchtlingsfrage". Merkel nickte, sie kümmere sich. Bliebe die Sache mit den Reparationen für Kriegsopfer und -schäden. Er hoffe, das "schwierige Kapitel" könne bald zugeklappt werden, sagte der Premier. Das griechische Parlament hat eine Verbalnote an die Bundesregierung geschickt, um Verhandlungen aufzunehmen. "Ich hoffe auf eine positive Antwort". Merkel schwieg. Die Bundesregierung betrachtet das Kapitel längst als zugeklappt.