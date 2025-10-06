Die Zahl der offenen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland ist auf einen Höchststand gestiegen. Der Bestand wuchs nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2024 um drei Prozent auf 950 900 an. „Das war der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2014“, heißt es in der Mitteilung. Vergangenes Jahr gingen demnach rund 5,49 Millionen neue Ermittlungsverfahren in Strafsachen ein. Erledigt worden seien rund 5,46 Millionen Verfahren. Mit rund 60 Prozent wurden 2024 wie in den Vorjahren die meisten Ermittlungsverfahren eingestellt, etwa wegen eines fehlenden hinreichenden Tatverdachts oder Geringfügigkeit der zur Last gelegten Tat. In rund sieben Prozent der Fälle wurde Anklage erhoben. In zehn Prozent wurde ein Strafbefehl beantragt.