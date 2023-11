Unter Polizeischutz: eine propalästinensische Demonstration in Berlin-Kreuzberg.

Die Bundesregierung will Einbürgerungen erleichtern. Aus der Union gibt es Widerworte - aber auch aus den Reihen der Ampelkoalition.

Von Constanze von Bullion, Berlin

Der Konflikt ist älter als die Bundesrepublik, an diesem Donnerstag beschäftigt er den Bundestag, mal wieder. Die Bundesregierung will das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren und Ausländern und ihren Kindern die Einbürgerung erleichtern. Gleichzeitig will sie Verfassungsfeinden und Antisemiten den Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft verbauen. Aber auch für Menschen, die wirtschaftlich nicht auf eigenen Beinen stehen, soll es Einschränkungen geben. Das hat für ausdauernde Auseinandersetzungen gesorgt. Und es wird weiter gerungen.