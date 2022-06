Im vergangenen Jahr sind 131 600 Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland eingebürgert worden. Das waren etwa 21 700 (20 Prozent) mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Anstieg ist gut zur Hälfte auf die hohe Zahl der Einbürgerungen von Syrerinnen und Syrern zurückzuführen: Im Jahr 2021 wurden 19 100 syrische Staatsangehörige eingebürgert - fast dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Es folgten in der Liste türkische (12 200), rumänische (6900), polnische (5500) und italienische (5000) Staatsangehörige.