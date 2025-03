Von Dominik Fürst

Der deutsche Staat soll besser, soll leistungsfähiger werden, und so das Vertrauen seiner Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen, nicht geringer ist der Anspruch. Das Reformkonzept, das die Ex-Minister Peer Steinbrück und Thomas de Maizière, die Medienmanagerin Julia Jäkel sowie Andreas Voßkuhle, der langjährige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, an diesem Mittwoch in Berlin vorgelegt haben, trägt zwar den Namen Zwischenbericht. Jedoch nur, weil eine vorgezogene Bundestagswahl den ursprünglichen Zeitplan durchkreuzt hatte.