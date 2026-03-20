Mehr als 80 Jahre nach einem der schlimmsten SS-Massaker während des Zweiten Weltkriegs in Italien sollen nun auch die letzten bislang unbekannten Todesopfer einen Namen bekommen. Mit Hilfe von DNA-Proben will eine Forschungsgruppe der Universität Florenz die Identität von sieben Männern herausfinden, die im März 1944 in den Ardeatinischen Höhlen nahe Rom ermordet wurden.

Insgesamt töteten deutsche Besatzungstruppen damals 335 Italiener. Die Aktion war ein Racheakt für einen Anschlag von Partisanen auf ein Polizeiregiment namens „Bozen“ im Zentrum der italienischen Hauptstadt. Dem Attentat fielen 33 Deutsche und Südtiroler zum Opfer.