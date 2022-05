Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise Sri Lankas seit Jahrzehnten ist Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa zurückgetreten. Der Ministerpräsident habe ein Schreiben an Präsident Gotabaya Rajapaksa übermittelt, teilte sein Büro am Montag mit. Zur Begründung gab Rajapaksa an, er wolle dabei helfen, eine Interims Einheitsregierung zu bilden. Mahinda Rajapaksa ist der ältere Bruder von Präsident Gotabaya Rajapaksa. Die Opposition hatte beide zum Rücktritt aufgefordert. Seit Wochen gibt es Proteste in Sri Lanka, zum Teil von Gewalt begleitet. Der Bevölkerung fehlen Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente.