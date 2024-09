Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass die Menschen in Sri Lanka, in Zeiten größter wirtschaftlicher Not, ihre Regierung stürzten. Mit wütenden Massenprotesten trieben sie damals ihren Präsidenten Gotabaya Rajapaksa aus dem Land. Damit war die mächtigste Politiker-Dynastie des Landes erst einmal kaltgestellt, alle Wut hatte sich auf sie konzentriert. Mitten in der Misere übernahm dann Ranil Wickremesinghe das Ruder, um das marode und schlingernde Schiff halbwegs sicher durch den Sturm zu steuern.