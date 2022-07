Sri Lankas geflüchteter Präsident Gotabaya Rajapaksa hat mit einem Tag Verspätung ein Schreiben mit seinem Rücktritt gemailt. Offiziell verkündet werde dieser aber erst, wenn das Originalschreiben am Freitag auf dem Postweg eintreffe, sagte ein Sprecher des Büro von Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Colombo. Der 73-jährige Staatschef war Mittwoch in einer Militärmaschine auf die Malediven geflogen, nachdem Demonstranten am Wochenende unter anderem den Präsidentenpalast gestürmt hatten. Der ebenfalls unpopuläre Premierminister Ranil Wickremesinghe wurde zu seinem Übergangsnachfolger bestimmt.

Rajakpasa hatte seinen Rücktritt eigentlich für Mittwoch angekündigt. Bei Protesten in der Nacht zu Donnerstag wurden nach Polizeiangaben 42 Menschen verletzt. Die Demonstranten hielten über Nacht weiter die offiziellen Residenzen und Büros des Präsidenten sowie des Premierministers besetzt. Am Donnerstag kündigten sie jedoch an, diese räumen und wieder dem Staat übergeben zu wollen.

Zudem sollte der Parlamentspräsident Vertreter der Opposition und Regierungspartei treffen, um über die politische Zukunft zu sprechen. Der gegenwärtige Premier und geschäftsführende Präsident Wickremesinghe bot an, von seinem Amt als Premier zurückzutreten. Die Abgeordneten des Parlaments sollen zudem am 20. Juli einen neuen Staatschef wählen. Der Protest in dem 22-Millionen-Einwohner-Staat hatte sich an den Folgen der größten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit 1948 entzündet.