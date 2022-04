In Sri Lanka hat Präsident Gotabaya Rajapaksa den nationalen Notstand nach fünf Tagen beendet. Dies bestätigte Bildungsminister Dinesh Gunawardena am Mittwoch im Parlament der Hauptstadt Colombo. Die seit Wochen andauernden Proteste wegen der schlechten Wirtschaftslage hielten derweil an. Der Notstand hatte dem Präsidenten weitreichende Sicherheitsbefugnisse gegeben, das Militär durfte Menschen festnehmen und inhaftieren. Er galt, seit Protestierende vor der privaten Residenz des Präsidenten seinen Rücktritt verlangt hatten. In dem Inselstaat herrscht Mangel an Treibstoff zur Stromerzeugung, Lebensmittelpreise sind stark gestiegen.