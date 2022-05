Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahren baut Sri Lanka seine Regierung um. Neun neue Minister seien von Präsident Gotabaya Rajapaksa vereidigt worden, teilte das Präsidialamt am Freitag mit. In dem südasiatischen Inselstaat kommt es wegen des Mangels an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff immer wieder zu Unruhen und Protesten, die Inflation liegt bei knapp 30 Prozent. Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa, der ältere Bruder des Präsidenten, war deshalb vor einer Woche zurückgetreten. Sein Nachfolger Ranil Wickremesinghe soll nun eine neue Regierung bilden. Ihm wird allerdings vorgeworfen, nur ein Handlanger der Brüder Rajapaksa zu sein. Wickremesinghe weist dies zurück.