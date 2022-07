Einen Tag nach dem Rücktritt von Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa hat der südasiatische Inselstaat einen neuen Staatschef. Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe wurde nach Regierungsangaben am Freitag als amtierender Staatspräsident ins Amt eingeschworen. Er hatte bereits die Amtsgeschäfte übernommen, nachdem der bisherige Präsident Rajapaksa am Mittwoch in einem Militärjet auf die Malediven geflohen war. Nach seiner Weiterreise nach Singapur reichte der wegen der schweren Wirtschaftskrise des Landes in die Kritik geratene Politiker seinen Rücktritt ein. In Colombo brach Jubel aus, als die Nachricht die Runde machte. Der neue amtierende Staatschef erklärte kurz nach seiner Vereidigung, er wolle für Recht und Ordnung sorgen und sich an die Verfassung halten. Die Abgeordneten forderte er auf, sich auf eine Allparteien-Regierung zu verständigen. Kurz zuvor hatte das Parlament den Rücktritt des bisherigen Präsidenten angenommen. Rajapaksa hatte seinen Rücktritt zunächst per E-Mail eingereicht, später ging ein offizielles Schreiben ein. In Colombo tanzten die Menschen auf den Straßen und zündeten Böller. Seit Monaten war es in Sri Lanka zu Protesten gekommen, die zum Teil von Gewalt begleitet waren. Den 22 Millionen Einwohnern mangelt es an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Grund ist unter anderem eine starke Abwertung der Währung. Die Bevölkerung machte Rajapaksa dafür verantwortlich.