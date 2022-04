Kardinal Malcolm Ranjith lehnt die neu ernannte sri-lankische Regierung als "bloßen Versuch zur Täuschung der Öffentlichkeit" ab. Es habe keinen Sinn, Minister zu wechseln und neue zu ernennen. Dies führe die Menschen nur in die Irre. Laut dem asiatischen Pressedienst Ucanews warf Kardinal Ranjith in der Pressekonferenz am Dienstag dem Präsidenten Gotabaya Rajapaksa zudem vor, die Demokratie zu untergraben. Rajapaksa hatte am Montag ein neues Kabinett ernannt. Die Buddha Sasana Task Force, eine Vereinigung buddhistischer Mönche, forderte laut Ucanews eine Regierung aus Abgeordneten der Opposition. Zehntausende forderten in Colombo erneut den Rücktritt des Präsidenten.