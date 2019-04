21. April 2019, 07:33 Uhr Sri Lanka Tote und Verletzte bei Explosionen in Kirchen und Hotels in Sri Lanka

Explosionen in Sri Lankan: Sicherheitskräfte haben die Kirche St. Anthony's Shrine in Colombo abgesperrt.

Die Detonationen erschütterten während der Ostermesse mehrere Kirchen. Auch in Hotels in der Hauptstadt Colombo gab es Explosionen.

Sechs fast zeitgleich erfolgte Explosionen haben in Sri Lanka Kirchen und Hotels erschüttert. Das sagte ein Sicherheitsbeamter am Ostersonntag. Nach Meldungen mehrerer Medien habe es Detonationen in drei Kirchen und drei Luxushotels gegeben. Mehrere Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Rund 280 Menschen, darunter auch Ausländer, seien verletzt worden, teilte der Leiter des Krankenhauses in der Hauptstadt Colombo mit.

Laut einem Polizeisprecher hätten die Detonationen Luxushotels und die Kirche St. Anthony's Shrine in der Hauptstadt Colombo erschüttert. Auch in zwei weiteren Kirchen außerhalb Colombos habe es Explosionen gegeben. In den Kirchen war gerade die Ostermesse gefeiert worden. Die Polizei war sofort im Einsatz und sperrte die Gebiete ab. Sri Lankas Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, schrieb auf Twitter von zahlreichen Opfern, unter ihnen Ausländer. Er rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben.

Über die Ursache der Detonationen ist bisher nichts bekannt. Im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind nur knapp sieben Prozent Christen. Zu ihnen gehören Mitglieder der tamilischen Minderheit und der singhalesischen Mehrheit.

Sri Lankas litt 26 Jahre unter einem blutigen Bürgerkrieg, der allerdings 2009 zu Ende gegangen war. Die Rebellengruppe der sogenannten Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatten für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee besiegte die Aufständischen schließlich mit aller Härte. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.