29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Sri Lanka Doppelspitze

Das Land im Indischen Ozean steckt in einer gefährlichen Krise: Es hat zurzeit zwei Regierungschefs. Von dem Machtkampf profitiert China.

Von Arne Perras , Singapur

Mahinda Rajapaksa will wieder ganz nach oben. Zehn Jahre lang war der Mann mit dem dicken Schnurrbart schon mal Präsident von Sri Lanka, nun will er dieses Amt, nachdem er die Wahlen 2015 verlor, im kommenden Jahr erneut erobern. Da ist der Sprung zum Premier schon mal ein guter Anfang.

Seit Freitag nennt sich Rajapaksa nun Regierungschef, er kann darauf verweisen, dass der Präsident ihn für diesen Posten vereidigen ließ, auch wenn das ganze Land darüber streitet, ob er damit nicht gegen die Verfassung verstoßen hat. Rajapaksa schreckt das alles nicht ab, er sonnt sich schon mal in seinem neuen Amt. Und er genießt es, für Fotos mit dem chinesischen Botschafter zu posieren. Das Bild vom freudigen Händedruck sendete er via Twitter um die Welt. Sollen alle ruhig sehen, dass alte Freundschaften nicht so schnell rosten. Rajapaksa und die Chinesen, diese wunderbare Freundschaft könnte nun in eine neue Runde gehen, wenn der frisch ernannte Premier den Machtkampf in Colombo gewinnt.

Seit Freitag stürzt Sri Lanka immer tiefer in die Krise, denn das Land hat nicht nur einen Premier, sondern auf einmal zwei. Und das ist vor allem die Schuld des Präsidenten, Maithripala Sirisena, der im Machtkampf taktiert und sein Heil in einem zweifelhaften Bündnis mit Rajapaksa sucht. Sirisena hat am Freitag Regierungschef Ranil Wickremesinghe abgesetzt, stattdessen ließ er Rajapaksa als Nachfolger vereidigen, das Parlament schickte der Präsident für zwei Wochen in Urlaub. Der Entlassene will sich aber nicht fügen, er pocht darauf, immer noch rechtmäßiger Premier mit einer Mehrheit zu sein: "Beruft das Parlament ein, und ich werde es beweisen", erklärte er. Zu einer Sitzung kam es jedoch nicht mehr. Und so verschanzt sich Wickremesinghe nun in seiner Residenz und weigert sich, das Feld für den erbitterten Rivalen zu räumen.

Zwei Premierminister, das ist gefährlicher Zündstoff, der dringend entschärft werden müsste. Der Parlamentspräsident warnte am Montag vor einem Blutbad, wenn sich die Spannungen zwischen den Lagern auf der Straße entladen sollten, er forderte, dass das Parlament sofort zusammentreten müsse, um eine Eskalation zu verhindern. Einen Toten hat es am Wochenende bereits gegeben.

Wie sich die Krise entwickelt, könnte auch von den Sicherheitskräften abhängen

Doch den gestürzten Premier und den Präsidenten verbindet nicht mehr viel. Sirisena will ein neues Bündnis wagen und provoziert damit eine schwere konstitutionelle Krise. Denn laut Verfassung kann der Präsident den Premier gar nicht entlassen, solange der im Parlament noch eine Mehrheit besitzt, manche sprechen deshalb von einem "Staatsstreich". Die USA fordern, das Parlament müsse sofort zusammentreten, um Klarheit zu schaffen. Allein in Peking scheint man keine weiteren Fragen zur Rückkehr Rajapaksas zu haben. Sie passt der chinesischen Regierung gut ins Konzept.

In Delhi herrscht hingegen wenig Begeisterung. Ein Editorial der Hindustan Times warnt: "Rajapaksas Rückkehr könnte zu engeren Beziehungen zwischen Sri Lanka und Peking führen, und das in einer Zeit, da sich Indien schon ein zermürbendes Rennen mit China um Einfluss in der Nachbarschaft liefert." Tatsächlich war Rajapaksa schon während seiner Präsidentschaft von 2005 bis 2015 sehr eng an China herangerückt, er kassierte von dort Milliardenkredite für Megaprojekte. So häufte Sri Lanka gewaltige Schulden an, es kam zu schwierigen Verhandlungen, und schließlich übernahm China angesichts der Zahlungsschwierigkeiten in Colombo den neu gebauten Hafen Hambantota. Manche mutmaßten, das sei schon immer das Ziel einer "chinesischen Schuldenfalle" gewesen, Anschuldigungen, die Peking zurückweist. Sicher ist, dass Delhi Einkreisungsängste plagen, seitdem China nicht nur in Sri Lanka, sondern ringsherum im Indischen Ozean, von Pakistan, Bangladesch bis nach Myanmar und sogar auf den Malediven investiert.

Wie sich die Krise in Colombo entwickelt, könnte auch von den Sicherheitskräften abhängen, 2015 verweigerte das Militär Rajapaksa noch die Gefolgschaft, als der einen Coup versucht haben soll. Allerdings gibt es in nationalistischen Kreisen große Verehrung für den Ex-Präsidenten, ihnen gilt er als Held, weil er 2009 die Rebellenarmee der Tamilen-Tiger zerschlug. Tamilische Separatisten kämpften sehr brutal für eine politische Abspaltung von der singhalesischen Mehrheit, durch die sie sich benachteiligt fühlten.

Mutmaßliche Kriegsverbrechen, die bei der Offensive 2009 auch an Zivilisten begangen wurden, sind nie aufgearbeitet worden. In Kreisen der tamilischen Minderheit wächst die Unruhe, weil Rajapaksa zurück an die Macht drängt. Mit ihm dürfte es noch schwieriger werden, alte Wunden heilen zu lassen.