Von David Pfeifer, Bangkok

In Colombo streifen die Demonstranten noch beim Sightseeing durch den gestürmten Präsidentenpalast, da kündigt Delhi schon einen Riesenkredit für Sri Lanka an. Indien will das kleine Nachbarland mit 3,8 Milliarden US-Dollar unterstützen, noch ohne dass es eine neue Regierung gibt. Ohne dass Gotabaya Rajapaksa, dessen Familienclan seit Jahrzehnten an der Macht ist, tatsächlich abgedankt hat. Und ohne dass man wüsste, wer folgt und ob das Volk diese Wahl akzeptieren wird. Aber um das Volk geht es in diesem Fall nicht, eigentlich geht es nicht mal um das Land. Es geht um China.