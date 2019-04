23. April 2019, 06:43 Uhr Sri Lanka Minister: Anschläge waren Vergeltung für Christchurch

Die Regierung von Sri Lanka geht davon aus, dass die Anschläge von Ostersonntag eine Racheaktion waren für den Anschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März.

321 Menschen verloren aufgrund der Attacken in Sri Lanka bislang ihr Leben. Hunderte Verletzte werden noch behandelt.

Die Regierung hat den Notstand ausgerufen.

Die Anschläge in Sri Lanka waren nach ersten Erkenntnissen der Regierung als Vergeltung für den Anschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März gedacht. Das erklärte Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene am Dienstag im Parlament. Beweise führte er nicht an und erklärte auch nicht, wie er zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. Rachegelüste und Hass, nicht Religion, hätten die Täter motiviert, sagte Wijewardene. Bei dem Anschlag in Christchurch waren 50 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Der Tatverdächtige - ein Rechtsextremist - sitzt in Untersuchungshaft. Er soll vor dem Anschlag in einer Art Manifest seinen Islam-Hass dargelegt haben.

Die Regierung von Sri Lanka beschuldigt die einheimische radikal-islamische Gruppe National Thowheeth Jamaath, die Anschläge vom Ostersonntag verübt zu haben. Sie geht zudem davon aus, dass die Gruppe dabei von einem internationalen Netzwerk unterstützt wurde.

Zwei Tage nach der Serie von Anschlägen auf Kirchen und Hotels ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka mittlerweile auf 321 gestiegen. Mehr als 500 Verletzte werden offiziellen Angaben zufolge noch in Krankenhäusern behandelt. Unter den mehr als 30 getöteten Ausländern ist auch ein Deutsch-Amerikaner, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

In der Nacht auf Dienstag sind in Sri Lanka zudem Notstandsbestimmungen in Kraft gesetzt worden. Staatspräsident Maithripala Sirisena verhängte sie, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren sowie die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für die Bürger sicherzustellen, wie es in einer Erklärung des Präsidenten hieß. Mit den Regelungen erhalten Sicherheitskräfte erweiterte Befugnisse, etwa für Durchsuchungen und zur Festnahme von Personen.

Staatspräsident Sirisena erklärte den Dienstag zu einem nationalen Trauertag. Am Morgen wurden drei Schweigeminuten abgehalten. Zahlreiche Bestattungen waren geplant. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Anschläge auf das Schärfste verurteilt. Zugleich sprach er den Familien der Opfer der "abscheulichen und feigen" Anschläge tief empfundenes Mitgefühl aus, wie es in einer Mitteilung des UN-Gremiums vom Montag (Ortszeit) heißt. Den Verletzten werde eine rasche Genesung gewünscht.

Der Polizei zufolge gab es inzwischen mehr als 40 Festnahmen. Unter den Festgenommenen sind der Fahrer eines Wagens, den die Selbstmordattentäter angeblich genutzt hatten, sowie der Besitzer eines Hauses, in dem einige von ihnen gewohnt hatten. Mehr als 20 Häuser seien durchsucht worden, hieß es.