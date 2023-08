Von David Pfeifer

Thailand hat nun einen neuen Premierminister, der die Gnade der Alten genießt: Srettha Thavisin, 61, ein bisher in der Politik unbekannter Unternehmer. "Seine Majestät hat die königliche Zustimmung für den 30. Premierminister Thailands gegeben", sagte ein Sprecher des Palasts am Mittwoch gegenüber dem Nachrichtendienst Reuters. Damit ist nun ein Mann an die Spitze des Landes gerückt, den bei den Wahlen vor drei Monaten kaum jemand auf dem Zettel hatte - und für den wohl auch nicht viele gestimmt hätten.