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Fragen und Antworten zur BenzinkriseBitte vormittags tanken

Lesezeit: 4 Min.

Energiesteuer, CO₂-Preis, Mehrwertsteuer: Die hohen Aufschläge führen in Deutschland zu besonders hohen Preisen an den Tankstellen, hier in Berlin.
Energiesteuer, CO₂-Preis, Mehrwertsteuer: Die hohen Aufschläge führen in Deutschland zu besonders hohen Preisen an den Tankstellen, hier in Berlin. Foto: Sean Gallup/Getty

Je länger hohe Spritpreise die Deutschen und andere Europäer plagen, desto nervöser werden Europas Hauptstädte. Welche Lösungen stehen im Raum – und was würden sie bringen?

Von Michael Bauchmüller und Jan Diesteldorf, Berlin, Brüssel

Sie steigen wieder. Nur ganz leicht, aber immerhin. Über das Wochenende hat sich der Liter Diesel nach Zahlen des ADAC um 0,7 Cent verteuert, der Liter Super um 0,9 Cent. Gemessen an den Bewegungen in den vergangenen zwei Wochen, sagt ADAC-Marktexperte Christian Laberer, „kann man fast schon von einer gewissen Ruhe sprechen“. Es ist allerdings eine Ruhe auf hohem Niveau. Was tun? Diese Frage beschäftigt neben Berlin alle Hauptstädte Europas – doch einfache Antworten gibt es nicht. Ein Überblick.

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