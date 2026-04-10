In der Bundesregierung prallen gerade zwei politische Denkschulen aufeinander. Da ist der Kanzler, der bei den hohen Spritpreisen vor einem milliardenschweren „Prinzip Gießkanne“ und staatlichen Eingriffen wie einer Preisbremse warnt. Und da ist sein Vizekanzler, der mahnt, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Sorgen nun nicht alleingelassen werden dürften. Und mittendrin ist die CDU-Wirtschaftsministerin, die den Konflikt so richtig eskalieren lässt.