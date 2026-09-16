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SpritpreiseDer Kanzler will entlasten – bloß wie?

Lesezeit: 3 Min.

Derzeit springen die Preise an den Tankstellen mittags vielerorts über Werte von 2,50 Euro. An Autobahnen bewegen sie sich sogar in Richtung drei Euro.
Derzeit springen die Preise an den Tankstellen mittags vielerorts über Werte von 2,50 Euro. An Autobahnen bewegen sie sich sogar in Richtung drei Euro.
Florian Gaertner/photothek.net v/Imago

Friedrich Merz will wegen der hohen Benzinpreise rasch die Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Ideen gibt es einige – und jede hat einen Haken.

Von Michael Bauchmüller, Oliver Klasen und Amelie Rosée, Berlin, München

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Autobahn A4 bei Chemnitz, Raststätte Auerswalder Blick Fahrtrichtung Dresden: Pünktlich um zwölf liegt der Dieselpreis bei 2,909 – wie das so ist in diesen Zeiten. Das Tanken an Autobahnen war schon immer besonders teuer. Jetzt nähern sich viele Preise der Drei-Euro-Marke. In Schwerin, wo am Sonntag gewählt wird, ist der billigste Liter Diesel mittags für 2,519 zu haben. Zahlen, die Potenzial für Unmut haben.

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