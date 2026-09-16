Autobahn A4 bei Chemnitz, Raststätte Auerswalder Blick Fahrtrichtung Dresden: Pünktlich um zwölf liegt der Dieselpreis bei 2,909 – wie das so ist in diesen Zeiten. Das Tanken an Autobahnen war schon immer besonders teuer. Jetzt nähern sich viele Preise der Drei-Euro-Marke. In Schwerin, wo am Sonntag gewählt wird, ist der billigste Liter Diesel mittags für 2,519 zu haben. Zahlen, die Potenzial für Unmut haben.
SpritpreiseDer Kanzler will entlasten – bloß wie?
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Friedrich Merz will wegen der hohen Benzinpreise rasch die Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Ideen gibt es einige – und jede hat einen Haken.
Von Michael Bauchmüller, Oliver Klasen und Amelie Rosée, Berlin, München
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