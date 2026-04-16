In den vergangenen Wochen durften viele ihren Unmut äußern. In Fernsehen und sozialen Medien rechneten Handwerker und Spediteure vor, wie viele Hunderte oder Tausende Euro sie nun monatlich mehr für Sprit ausgeben müssten, an den Zapfsäulen kommentierten schlecht gelaunte Autofahrer die Lage. Bei Bürgerinnen und Bürger sind die Lasten allerdings recht unterschiedlich verteilt; sie hängen etwa damit zusammen, ob man Kinder hat oder wie man heizt. Die Belastung ist entscheidend für die Frage, wen die Politik überhaupt entlasten sollte – und wie schnell.