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EnergiekriseWer durch die hohen Spritpreise besonders belastet wird

Lesezeit: 4 Min.

Wie sehr man von der Energiekrise getroffen wird, hängt damit zusammen, ob man Kinder hat und wie man heizt.
Wie sehr man von der Energiekrise getroffen wird, hängt damit zusammen, ob man Kinder hat und wie man heizt. Natalia Lebedinskaia/Getty Images

Die Energiekrise trifft manche Gruppen stärker als andere, hat das Forschungsinstitut IMK berechnet – und weiß, was ärmeren Menschen mehr nützen würde als ein Tankrabatt.

Von Roland Preuß, Berlin

In den vergangenen Wochen durften viele ihren Unmut äußern. In Fernsehen und sozialen Medien rechneten Handwerker und Spediteure vor, wie viele Hunderte oder Tausende Euro sie nun monatlich mehr für Sprit ausgeben müssten, an den Zapfsäulen kommentierten schlecht gelaunte Autofahrer die Lage. Bei Bürgerinnen und Bürger sind die Lasten allerdings recht unterschiedlich verteilt; sie hängen etwa damit zusammen, ob man Kinder hat oder wie man heizt. Die Belastung ist entscheidend für die Frage, wen die Politik überhaupt entlasten sollte – und wie schnell.

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