Zum Hauptinhalt springen

MinisterpräsidentenkonferenzDie Länderchefs wollen den Bürgerfrust bändigen

Lesezeit: 2 Min.

„Die Menschen erwarten von uns, dass wir ihre Probleme lösen, statt uns in politischem Streit zu verlieren“, sagt Ministerpräsident Gordon Schnieder in Berlin.
„Die Menschen erwarten von uns, dass wir ihre Probleme lösen, statt uns in politischem Streit zu verlieren“, sagt Ministerpräsident Gordon Schnieder in Berlin.
Sebastian Gollnow/dpa

Der Blick nach Frankreich besorgt auch die Regierungschefs der Länder. Und so sitzen bei ihrem Herbsttreffen mit am Tisch: die Alltagssorgen. Die müsse die Koalition im Bund ernster nehmen.

Von Georg Ismar, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Die Welt der Ministerpräsidenten ist eine nüchterne. Mögen da draußen sich neue Stürme zusammenbrauen und die Sorgen wachsen, dass die Proteste aus Frankreich nach Deutschland überschwappen könnten (für den 31. Oktober sind bundesweit Schüler- und Bildungsproteste geplant): Bei den Beratungen der Länderchefs geht es meist erstaunlich sachlich, ruhig und respektvoll zu.

Zur SZ-Startseite

LiveNewsblog zur Bundespolitik
:Geschätzte Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an

Die Steuerschätzung fällt nach Angaben des Finanzministeriums wegen der besseren Konjunktur allein für das kommende Jahr um 10,9 Milliarden Euro höher aus als bisher erwartet.

Alle Entwicklungen im Bundespolitik-Newsblog

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite