Der Blick nach Frankreich besorgt auch die Regierungschefs der Länder. Und so sitzen bei ihrem Herbsttreffen mit am Tisch: die Alltagssorgen. Die müsse die Koalition im Bund ernster nehmen.

„Die Menschen erwarten von uns, dass wir ihre Probleme lösen, statt uns in politischem Streit zu verlieren“, sagt Ministerpräsident Gordon Schnieder in Berlin.

Die Welt der Ministerpräsidenten ist eine nüchterne. Mögen da draußen sich neue Stürme zusammenbrauen und die Sorgen wachsen, dass die Proteste aus Frankreich nach Deutschland überschwappen könnten (für den 31. Oktober sind bundesweit Schüler- und Bildungsproteste geplant): Bei den Beratungen der Länderchefs geht es meist erstaunlich sachlich, ruhig und respektvoll zu.