Die Kritik an geplanten finanziellen Einschnitten bei Integrationskursen lässt nicht nach. Am Wochenende wandten sich der Deutsche Städtetag und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), gegen das Vorhaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beschränkt fortan auf Anweisung des Bundesinnenministeriums den Zugang zu Integrationskursen auf Personen, die einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland und damit einen rechtlichen Anspruch auf den Kurs haben. Damit werden Asylbewerber im Verfahren, Geduldete, Migranten aus der EU sowie Flüchtlinge aus der Ukraine ausgeschlossen. Pawlik sagte, Sprachförderung dürfe nicht „von unsicheren Prognosen über eine spätere Bleibeperspektive abhängig gemacht werden“. Vom Städtetag hieß es, die Reduzierung von Integrationskursen sei auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten „kein gutes Signal“. Besser integrierte Zugewanderte, die in Arbeit kämen, entlasteten die Sozialkassen, so der Städtetag.