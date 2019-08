Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland hat laut Sportminister Klaus Bouillon (CDU) viele Vorteile durch die Neuordnung der Finanzierungsbeiträge beim Leistungssport. So sei für den Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland ein maximaler Höchstbetrag einer Bundeszuwendung für den Bereich Betrieb und Betreuung in Höhe von 920 000 Euro in Aussicht gestellt worden. Im vergangenen Jahr seien dafür knapp 600 000 Euro bewilligt worden.