Hamburg (dpa/lno) - Die Alexander-Otto-Sportstiftung fördert die Digitalisierung im Vereinssport und unterstützt 15 Hamburger Sportvereine beim Aufbau von digitalen Mitgliederportalen. Die Clubs wurden unter insgesamt 30 Bewerbern von einer Jury ausgewählt. Das Gesamtfördervolumen beträgt 260 000 Euro, teilte die Sportstiftung am Freitag in Hamburg mit. Neben einer von der Mitgliedergröße abhängigen Anschubfinanzierung erhält jeder Club kostenfreie Beratung durch Innovations- und Digitalisierungsexperten, hieß es dazu weiter.

"Ich freue mich, dass so viele Vereine an unserem digitalen Pilotprojekt teilnehmen möchten", sagte Mäzen Alexander Otto, Kuratoriumsvorsitzender der Sportstiftung. "Die zu entwickelnden Portale sollen anderen Vereinen als Vorlage und Inspiration bei der Umsetzung eigener Mitgliederportale dienen. So wollen wir Hamburgs Vereine dabei unterstützen, Vorreiter bei der Digitalisierung zu werden", ergänzte Otto. Seine 2006 gegründete Sportstiftung hat Projekte in einem Umfang von rund 17 Millionen Euro gefördert. Förderschwerpunkte sind der Nachwuchs- und der Behindertensport.