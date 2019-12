Sportpolitik - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Schirmherr des 50. Ball des Sports der Stiftung Deutsche Sporthilfe am 1. Februar 2020 in Wiesbaden sein. Wie die Sporthilfe am Montag mitteilte, werden rund 2000 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft erwartet. Zu Ehren des Gründervaters des Ball des Sports, dem früheren Sporthilfe-Vorsitzenden Josef Neckermann, steht das Showprogramm im Zeichen des Reitsports. Der einstige Versandhaus-Chef war zweimaliger Olympiasieger im Dressurreiten.

Mit Vielseitigkeitsreiten, Springreiten und natürlich Dressurreiten werden nicht nur die olympischen Disziplinen von Olympiasiegern wie Ingrid Klimke, Markus Ehning und Isabell Werth dargeboten, sondern auch Einblicke in weitere Facetten wie das Voltigieren und das Reining (Westernreiten) im Geviert der Ballarena gewährt.

Im vergangenen Jahr war mit einem Erlös aus dieser Benefizveranstaltung von rund 750 000 Euro zugunsten der Athletenförderung kalkuliert worden.