Österreichs Sozialdemokraten haben in dieser Woche erleben müssen, dass es auch nach herben Niederlagen immer noch schlimmer kommen kann. Erst sind sie am vorigen Sonntag bei der Landtagswahl in der Steiermark abgestraft worden: den ersten Platz verloren, abgesackt auf 23 Prozent, ein Minus von mehr als sechs Prozentpunkten. Dann begaben sie sich in einen fast schon ritualisierten Selbstzerfleischungsprozess hinein. Am Ende dieser Woche steht die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner endgültig als Chefin auf Abruf da. Das "S" im Parteinamen könnte nun auch für Seifenoper stehen, das P für Pleiten, Pech und Pannen.

Als vorläufiger Kulminationspunkt der Krise darf der frühe Donnerstagabend gelten, an dem quer durchs Land von einem "Aufstand" gegen Rendi-Wagner die Rede war. Breit gestreut wurde unter Verweis auf Präsidiumsmitglieder das Gerücht, dass sie bereits am Freitag ihr Amt verlieren könnte - gegen ihren Willen, erzwungen von den Granden der Landesparteien.

Angebahnt hatte sich das gleich nach der Landtagswahl, als Rendi-Wagner nach dem Rücktritt des steirischen SPÖ-Chefs erklären musste, dass sie trotzdem gern weitermachen wolle. Zusätzlicher Unmut überkam viele, als die Bundes-SPÖ am Dienstag ihre desolate Finanzlage offenbarte: Die Schulden belaufen sich auf 14,9 Millionen Euro, was Rendi-Wagner als Erblast aus den Zeiten ihres Vorgängers Christian Kern darstellte. Als sie vor gut einem Jahr die Parteiführung übernahm, habe sie "einen Rucksack voller Steine umgehängt bekommen", klagte sie. Kern behauptete daraufhin umgehend, er habe die Kasse mit einem Minus von lediglich 10,5 Millionen Euro übergeben.

Als Konsequenz aus den roten Zahlen kündigte Rendi-Wagner einen harten Sanierungskurs an, inklusive der Kündigung eines Viertels der gut hundert Mitarbeiter in der Bundesparteizentrale. Bei der dazu einberufenen Betriebsversammlung ging es turbulent zu. Öl wurde ins Feuer gegossen, als die vom Personalabbau Betroffenen tags darauf nicht gerade auf die feine sozialdemokratische Art informiert wurden, ziemlich unpersönlich und unsolidarisch, nämlich per E-Mail.

Zwar wurden mehrere Namen genannt, doch erst einmal winkten alle ab.

Die heile Welt der Sozialdemokraten, die sich in Österreich stets noch mit "Freundschaft" grüßen, liegt also gründlich in Trümmern. Der niederösterreichische Landeschef Franz Schnabl bescheinigte seiner Partei in dieser Woche, dass sie weder regierungs-, noch oppositionsfähig sei. Kärntens SPÖ-Regierungschef Peter Kaiser forderte in einem sechsseitigen Rundschreiben "eine radikale Grundbesinnung". Und als erster wagte sich schließlich Andreas Kollross, Vize-Fraktionschef im Nationalrat, am Donnerstagabend aus der Deckung. Er forderte Rendi-Wagner via Twitter zumindest indirekt zum Rücktritt auf: "Manchmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass es nicht mehr geht. Aus. Schluss. Vorbei." Herr Kaiser aus Kärnten wurde sogleich als Nachfolger gehandelt, zumindest für den Übergang.

Dann aber wurde der angekündigte Aufstand doch noch abgeblasen. Kaiser ließ wissen, er stehe nicht zur Verfügung, und die SPÖ-Zentrale verschickte eine Erklärung, in der alle Spekulationen als "Unsinn" bezeichnet wurden. "Pamela Rendi-Wagner ist fest entschlossen, den Weg der inhaltlichen Erneuerung der Partei und den leider notwendigen Konsolidierungs- und Stabilisierungskurs zur finanziellen Gesundung zu gehen", heißt es da. Dabei lasse sie sich "auch von solchen unwahren Gerüchten nicht beirren".

Was Rendi-Wagner im Amt hält, ist derzeit wohl vor allem noch der Mangel an Alternativen. Zwar werden mehrere Namen genannt, doch erst einmal winken alle ab. Darunter auch der immer wieder hoch gehandelte Medienmanager Gerhard Zeiler, der wohl nicht ganz zufällig in dieser Woche auf allen Kanälen sein neues Buch vorstellte mit dem Titel: "Leidenschaftlich rot". Bis auf Weiteres also ist Rendi-Wagners Amtszeit nicht beendet. Und auch nicht ihre Leidenszeit.

