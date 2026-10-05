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ÖsterreichEnde eines Hoffnungsträgers

Lesezeit: 3 Min.

Der SPÖ-Bundesvorsitzende Andreas Babler kommt zu einem Treffen mit den SPÖ-Landesspitzen in Wien.
Der SPÖ-Bundesvorsitzende Andreas Babler kommt zu einem Treffen mit den SPÖ-Landesspitzen in Wien.
Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Die österreichischen Sozialdemokraten drängen ihren Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler zum Rückzug. Was bedeutet das für die Regierungskoalition in Wien?

Von Verena Mayer, Wien

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Anfang vergangener Woche war die Welt der österreichischen Sozialdemokraten noch in Ordnung. Da hatte der Film „Bruno – der junge Kreisky“ seine Galapremiere im Wiener Gartenbaukino. Er handelt von jenem sozialistischen Aktivisten und Widerstandskämpfer, der später nicht nur Bundeskanzler, sondern auch eine der wichtigsten politischen Figuren Österreichs überhaupt werden sollte. Auf Bruno Kreisky können sich innerhalb der SPÖ alle einigen, aber das war es dann auch schon. Noch während SPÖ-Chef Andreas Babler mit anderen Parteifunktionären einträchtig im Kino saß, wurde hinter den Kulissen Bablers Demontage betrieben.

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