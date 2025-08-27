Gut ein Jahr vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die SPD einen Herausforderer für CDU-Regierungschef Kai Wegner gefunden. Der geschäftsführende Landesvorstand nominierte einstimmig Steffen Krach als Spitzenkandidaten, der seit 2021 Regionspräsident in seiner Geburtsstadt Hannover ist (die SZ berichtete). Zuvor war der 46-Jährige viele Jahre im Berliner Politikbetrieb tätig, darunter zwischen 2014 und 2021 als Staatssekretär für Wissenschaft. Der erweiterte SPD-Landesvorstand berät am Sonntag über die Personalie. Am Montag will sich Krach bei einer Pressekonferenz in Berlin dann der Öffentlichkeit vorstellen. Endgültig zum Spitzenkandidaten gekürt werden soll er am 15. November auf einem Parteitag. Das dürfte Formsache sein: Krach genieße in der Partei großen Rückhalt, hieß es.