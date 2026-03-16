Der iranische Sicherheitsapparat hat im Zusammenhang mit dem Krieg mehr als 500 Menschen wegen Spionagevorwürfen festgenommen. Bei etwa der Hälfte habe es sich um „wichtige Fälle“ gehandelt, sagte der Kommandeur der iranischen Ordnungskräfte, Ahmad-Resa Radan, in einem Video der Nachrichtenagentur Fars.

Dazu gehörten seinen Worten zufolge auch Personen, die Informationen an den Exilsender „Iran International“ weitergegeben hatten. Festgenommen wurden zudem Menschen, die demnach Aufnahmen von bei Angriffen getroffenen Orten angefertigt hatten. Iran, das seit etwa zweieinhalb Wochen von Israel und den USA angegriffen wird, hat eine Militärzensur verhängt. Aufnahmen sensibler Anlagen und von Schäden können der Justiz zufolge gegen die staatliche Sicherheit verstoßen. Es drohen harte Strafen.