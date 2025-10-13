Ein russisches Ehepaar in Polen muss sich wegen des Vorwurfs der Spionage für sein Heimatland vor Gericht verantworten. Die beiden werden verdächtigt, Informationen zu Aufenthalten von russischen Oppositionellen in Polen gesammelt und an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weitergeleitet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Ehemann soll außerdem mit Komplizen an der Versendung eines Pakets mit einer Sprengladung beteiligt gewesen sein. Das russische Pärchen wurde bereits im Juli 2024 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Während der Ehemann laut Staatsanwaltschaft die russischen Oppositionsvertreter und die sie unterstützenden polnischen Nicht-Regierungsorganisationen ausspioniert haben soll, war seine Frau dafür zuständig, die gesammelten Daten an den FSB zu übergeben.