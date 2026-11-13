Neulich war Sebastian Kurz wieder mal in den Schlagzeilen. Seit der frühere österreichische Bundeskanzler 2021 nach Korruptionsverdacht zurücktreten musste, tut er einiges für seine Medienpräsenz. Der einst als Politikstar gefeierte Kurz saß in Talkshows, bewirbt die Firma für Cybersicherheit, an der er beteiligt ist, und taucht bei Veranstaltungen auf. Doch diesmal fiel sein Name in Zusammenhang mit Jan Marsalek , einst Wirecard -Vorstand und jetzt allem Anschein nach Kreml-Spion.

Der mutmaßliche Milliardenbetrüger Marsalek betrieb, das stellte ein Londoner Gericht 2025 fest, einen Agentenring. Eine Gruppe Bulgaren fuhr da durch Europa, um in seinem Auftrag Leute auszuspionieren. Mit diesen kommunizierte er in Chat-Nachrichten, und da soll es um Sebastian Kurz gegangen sein. Wie der britische Telegraph berichtete, soll Marsalek damit geprahlt haben, am Sturz von Sebastian Kurz mitgewirkt zu haben. Indem er nämlich ein Handy mit belastendem Material an sich gebracht habe, das zu Kurz’ Rücktritt führte.

Ich saß selbst in Wien in einem Spionageprozess, in dem Hunderte Chats von Jan Marsalek verlesen wurden, Marsalek hatte mutmaßlich nämlich einen Komplizen beim österreichischen Verfassungsschutz. Und was soll ich sagen – der Mann chattet viel, wenn der Tag lang ist.

Abgesehen von der Frage, warum man einem mutmaßlichen Hochstapler glauben will: Inwiefern sollte der Kreml ein Interesse an der Absetzung von Sebastian Kurz gehabt haben? Der empfing Wladimir Putin noch 2018 auf das Allerherzlichste in Wien und war an einem guten Verhältnis zu Russland interessiert. Sebastian Kurz wollte sich dazu dem Kurier zufolge nicht näher äußern, weil seine Anwälte erst selbst Informationen einholen müssten.

Eines haben Sebastian Kurz und Jan Marsalek gemeinsam

Zumindest eines hat Kurz mit seinem Landsmann Marsalek gemeinsam. Er chattete gerne. Und unter anderem auf Basis von sichergestellten Chatnachrichten ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn. Mit Wissen von Sebastian Kurz soll, so der Verdacht, Steuergeld benutzt worden sein, um positive Berichterstattung zu veranlassen. Ob es dazu eine Anklage geben wird, ist derzeit unklar, Kurz selbst hat die Vorwürfe immer bestritten. Fest steht allerdings, dass es im Land der Skandale noch nie einen Spion gebraucht hat, um Politiker zu stürzen. Das schaffen diese in der Regel schon selbst.

Das heißt nicht, dass das Thema Spionage unterschätzt werden sollte. Spätestens seit Jan Marsalek in Wien Verfassungsschützer, Journalisten und russische Dissidenten ausspionieren ließ, ist klar, dass Österreich ein Agenten-Hotspot ist.

Jahrzehntelang hat man das hingenommen, nun hat sich die schwarz-rot-pinke Regierung auf eine längst fällige Verschärfung der äußerst lockeren Spionagegesetzgebung geeinigt. In Hinkunft macht sich nicht nur strafbar, wer Österreich ausspioniert, sondern dies tun auch alle, die den Interessen der vielen internationalen Organisationen schaden, die hier ihren Sitz haben. Auch die Strafen sollen härter ausfallen. Das ist doch mal eine Nachricht aus der Welt der Spione.

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