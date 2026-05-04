Österreich hat wegen mutmaßlicher Abhör-Spionage drei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien ausgewiesen. Das Außenministerium bestätigte am Montag einen ORF-Bericht über einen Antennenwald auf der diplomatischen Vertretung. „Spionage ist ein Sicherheitsproblem für Österreich“, erklärte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Die Regierung habe einen Kurswechsel vollzogen und gehe konsequent dagegen vor. Es sei ⁠inakzeptabel, diplomatische Immunität für Spionage zu nutzen, was Moskau unmissverständlich mitgeteilt worden sei. Moskau kündigte der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge eine harte Reaktion auf die Ausweisung an.