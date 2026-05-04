Österreich hat wegen mutmaßlicher Abhör-Spionage drei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien ausgewiesen. Das Außenministerium bestätigte am Montag einen ORF-Bericht über einen Antennenwald auf der diplomatischen Vertretung. „Spionage ist ein Sicherheitsproblem für Österreich“, erklärte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Die Regierung habe einen Kurswechsel vollzogen und gehe konsequent dagegen vor. Es sei inakzeptabel, diplomatische Immunität für Spionage zu nutzen, was Moskau unmissverständlich mitgeteilt worden sei. Moskau kündigte der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge eine harte Reaktion auf die Ausweisung an.
Spionage-VerdachtÖsterreich weist drei russische Diplomaten aus
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