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Spionage-VerdachtÖsterreich weist drei russische Diplomaten aus

Österreich hat wegen mutmaßlicher Abhör-Spionage drei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien ausgewiesen. Das Außenministerium bestätigte am Montag einen ORF-Bericht über einen Antennenwald auf der diplomatischen Vertretung. „Spionage ist ein Sicherheitsproblem für Österreich“, erklärte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Die Regierung habe einen Kurswechsel vollzogen und gehe konsequent dagegen vor. Es sei ⁠inakzeptabel, diplomatische Immunität für Spionage zu nutzen, was Moskau unmissverständlich mitgeteilt worden sei. Moskau kündigte der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge eine harte Reaktion auf die Ausweisung an.

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