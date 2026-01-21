Das Bundeskriminalamt hat am Mittwoch drei Personen in Berlin und Brandenburg festgenommen: Alle Festgenommenen sind Mitglieder von Netzwerken, die Ermittler bereits seit Längerem wegen ihrer Russlandnähe im Blick haben. Der Generalbundesanwalt wirft zwei von ihnen die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, eine dritte soll für Russland spioniert haben. Die Festnahme der mutmaßlichen Spionin steht nicht im Zusammenhang mit den beiden anderen.
Berlin und BrandenburgMutmaßliche Helfer des Kreml: Was hinter den Festnahmen steckt
Am Mittwoch ließ der Generalbundesanwalt drei Personen in Berlin und Brandenburg festnehmen. Sie sollen für Russland spioniert und von Moskau gesteuerte Milizen unterstützt haben.
Russland:Stets zu Diensten, Herr Putin
Die Brandenburgerin Liane Kilinc hat offenbar viel zu geben: gute Geschichten für Russlands Propaganda, Militärgüter für den Kampf gegen die Ukraine und Informationen für den Geheimdienst des Kreml. Wer ist die Frau, der Putin persönlich zu einem Pass verhalf?
