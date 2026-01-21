Zum Hauptinhalt springen

Berlin und BrandenburgMutmaßliche Helfer des Kreml: Was hinter den Festnahmen steckt

Lesezeit: 4 Min.

Der Generalbundesanwalt wirft zwei Personen die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, eine dritte soll für Russland spioniert haben.
Der Generalbundesanwalt wirft zwei Personen die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, eine dritte soll für Russland spioniert haben. (Foto: dpa)

Am Mittwoch ließ der Generalbundesanwalt drei Personen in Berlin und Brandenburg festnehmen. Sie sollen für Russland spioniert und von Moskau gesteuerte Milizen unterstützt haben.

Sebastian Erb, Jörg Schmitt und Lina Verschwele

Das Bundeskriminalamt hat am Mittwoch drei Personen in Berlin und Brandenburg festgenommen: Alle Festgenommenen sind Mitglieder von Netzwerken, die Ermittler bereits seit Längerem wegen ihrer Russlandnähe im Blick haben. Der Generalbundesanwalt wirft zwei von ihnen die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, eine dritte soll für Russland spioniert haben. Die Festnahme der mutmaßlichen Spionin steht nicht im Zusammenhang mit den beiden anderen.

