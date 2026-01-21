Das Bundeskriminalamt hat am Mittwoch drei Personen in Berlin und Brandenburg festgenommen: Alle Festgenommenen sind Mitglieder von Netzwerken, die Ermittler bereits seit Längerem wegen ihrer Russlandnähe im Blick haben. Der Generalbundesanwalt wirft zwei von ihnen die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, eine dritte soll für Russland spioniert haben. Die Festnahme der mutmaßlichen Spionin steht nicht im Zusammenhang mit den beiden anderen.