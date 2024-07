In Frankfurt (Main) wird ein mutmaßliches Agententrio festgenommen, das offenbar einen Ukrainer ausforschen sollte. Die Ermittler vermuten, dass Moskau den Mann womöglich entführen lassen wollte – oder gar umbringen.

Von Florian Flade, Jörg Schmitt

Gleich hinter der Katharinenkirche nahe der Frankfurter Hauptwache liegt in einer Seitenstraße das Lokal „Café & Bar Celona“. Es ist nicht gerade der Ort, an dem die gut betuchten Banker aus den naheliegenden Finanztürmen verkehren. Das Publikum ist so bunt gemischt wie die Speisekarte, die vom amerikanischen Burger über italienische Lasagne und spanische Tapas bis hin zu indischem Curry reicht. Bei schönem Wetter kann man auf der Straße unter großen Sonnenschirmen sitzen. Nichts deutet darauf hin, dass dies einmal der Ort für den Anfang vom Ende eines Agentenkrimis werden würde.