Spionage:Putins Mann in Wien

Von Jörg Schmitt und Ralf Wiegand, München

"Sehr geehrter Herr Chefinspektor R[...]., lieber Anton", so beginnt Egisto Ott am 4. Juli 2017 eine E-Mail, deren Anrede den Schauplatz der Geschichte schon kaum verschleiern kann: Österreich, wo Titel so wichtig sind wie persönliche Beziehungen. Der "liebe Anton" leitet zu jener Zeit - als Chefinspektor - eine Abteilung des österreichischen Bundeskriminalamts mit der sagenhaften Bezeichnung Zehnfingerdaktyloskopie, in der sich die Experten für Fingerabdrücke versammeln. Ott, ebenfalls Polizeibeamter, behauptet im Folgenden, im Zuge von verdeckten Ermittlungen Fingerabdruckspuren gewonnen zu haben, die er, Anton R., bitte abgleichen möge. Es gehe dabei um die Abwehr "extremistischer/terroristischer Störaktionen" rund um eine "große internationale Konferenz". Die Ergebnisse des Datenabgleichs mögen bitte als Verschlusssache höchst vertraulich bleiben - ein Kollege werde sie persönlich abholen.