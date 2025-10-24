Im Prozess gegen ein deutsch-russisches Trio wegen Geheimdiensttätigkeit für Russland hat die Verteidigung Freispruch für alle drei Männer beantragt. Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor für den Hauptangeklagten acht Jahre und acht Monate Haft gefordert. Die beiden anderen Männer sollen mit je einem Jahr Haft auf Bewährung bestraft werden, so die Forderungen der Anklage vor dem Oberlandesgericht München. Der Kopf des Trios soll als Teil einer bewaffneten terroristischen Vereinigung zwischen 2014 und 2016 in der Ostukraine gekämpft haben - ein Vorwurf, den der Mann vor Gericht zurückwies. Er habe damals eine Beziehung zu einer Frau dort gehabt und sei nie in kriegerische Aktionen verwickelt gewesen. Er habe nur geprahlt, um Frauen zu beeindrucken. Die Bundesanwaltschaft hingegen zeigte sich von seinem „abgrundtiefen Hass auf die Ukraine“ überzeugt. Die Kampfeinsätze hätten dem Zweck gedient, das Gebiet rund um Donezk gewaltsam aus der Ukraine herauszulösen. Mit seinen Kampfhandlungen habe er sich der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig gemacht.