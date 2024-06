Drei Männer sind am Mittwoch in Frankfurt am Main wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen worden, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt. Ihnen wird demnach vorgeworfen, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Bei den Verdächtigen soll es sich um einen ukrainischen, einen armenischen und einen russischen Staatsangehörigen handeln.

Den drei Männern werde vorgeworfen, Informationen zu einer sich in Deutschland aufhaltenden Person aus der Ukraine zu sammeln. „Dazu kundschafteten sie am 19. Juni 2024 ein Café in Frankfurt am Main aus, in dem sich die Zielperson aufhalten sollte“, heißt es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Inzwischen wurden Haftbefehle erlassen.