Bis Anfang des Jahres war das Palais Hohenzollern in München Sitz des russischen Konsulats. Dann musste es schließen.

Europa hat seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine fast 500 russische Agenten ausgewiesen, in Deutschland wurden vier Konsulate geschlossen. Doch so leicht lässt Moskau sich nicht von Informationen abschneiden: Wie der Kreml seine Kanäle neu verlegt - zum Beispiel in Bonn und Wien.