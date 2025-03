Für den am 2. März verstorbenen CDU-Politiker Bernhard Vogel wird am 21. März ein Requiem im Speyerer Dom stattfinden. Abhalten wird den Trauergottesdienst der dortige Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Am 26. März lädt dann die rheinland-pfälzische Landesregierung zu einem Trauerstaatsakt in die Mainzer Staatskanzlei. Beigesetzt wird Vogel im engsten Kreis in München. Vogel war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz sowie von 1992 bis 2003 in Thüringen. Zeitlebens engagierte er sich in der katholischen Kirche. Auch für Vogels Vorgänger als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, den späteren Bundeskanzler Helmut Kohl, war 2017 eine Totenmesse im Kaiserdom von Speyer gefeiert worden.