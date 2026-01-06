Die Sternsinger haben am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender besucht und ihren Segen ins Schloss Bellevue gebracht. Mit weißer Kreide schrieben 20 Kinder und Jugendliche aus dem katholischen Erzbistum Paderborn am Dreikönigstag „20*C+M+B+26“ an das Eingangsportal des Schlosses. Die Abkürzung steht für „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) und das aktuelle Kalenderjahr. Zudem besuchten Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern Kanzleramtschef Thorsten Frei im Kanzleramt. Bundeskanzler Friedrich Merz wollte die kleinen Königinnen und Könige eigentlich selbst empfangen, war aber wegen eines Ukraine-Treffens in Paris verhindert. Steinmeier dankte den Sternsingern für ihr Engagement. Rund um den Jahreswechsel ziehen in ganz Deutschland Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder weltweit.