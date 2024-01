Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für den Schutz von Amazonien in Südamerika starkgemacht. "Der Amazonas ist bedeutsam für die Qualität des Lebens auf der ganzen Erde", sagte er am Montag, als er zum dritten Mal in seiner Amtszeit Sternsinger im Kanzleramt empfing. Es sei daher wichtig, den Klimawandel und die Abholzung des Regenwaldes zu stoppen. 108 Kinder - jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern - kamen nach Berlin und vertraten dort Mädchen und Jungen, die sich um den Jahreswechsel bundesweit am 66. Dreikönigssingen beteiligen. Das Dreikönigssingen gibt es laut den Sternsingern bereits seit 1959 - seitdem kamen insgesamt rund 1,31 Milliarden Euro für Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien und Osteuropa zusammen.