Die AfD will den Rechtsstreit um unerlaubte Parteispenden für ihren Vorsitzenden Jörg Meuthen beenden. Die Partei werde auf die formal schon angekündigte Berufung in der Sache nun doch verzichten, teilte ein Sprecher mit. Kurz zuvor hatte der AfD-Bundesvorstand um Meuthen bei einer Sitzung im thüringischen Suhl einen entsprechenden Beschluss gefasst. Damit muss die Partei eine Strafe von knapp 270 000 Euro an die Bundesverwaltung zahlen.

Bei dem Verfahren geht es um eine Wahlkampfhilfe durch die Schweizer Werbeagentur Goal AG 2016. Die Bundesverwaltung hatte die knapp 90 000 Euro schwere Kampagne als illegale Parteispende eingestuft und eine Geldstrafe in dreifacher Höhe gegen die AfD verhängt. Vor dem Berliner Verwaltungsgericht hatte sich Meuthen bei einer Klage gegen die Strafe mit dem Argument gewehrt, er habe das Ausmaß der Hilfen nicht bemerkt. Das Gericht wies die Klage im Januar jedoch ab. Trotz aller Dementis will die AfD die Strafe nun akzeptieren. Laut "anwaltlicher Einschätzung" sei "eher fraglich, dass wir mit unserer Rechtsauffassung in weiteren Instanzen obsiegen würden", erklärte die AfD.

An der Sitzung in Suhl nahm am Freitag auch der umstrittene AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz teil. Er sei Parteimitglied und gehe davon aus, dass er das bleibe, sagte Kalbitz. Das Bundesschiedsgericht hatte seine Wiederaufnahme in die Partei gerade im Eilverfahren abgelehnt. Doch nach einem Urteil des Berliner Landgerichts darf Kalbitz bis zu einer endgültigen Entscheidung des Parteigerichts AfD-Mitglied bleiben.

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Kalbitz Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht hat. Er fordert darin unter anderem Auskunft über eine Mitgliederliste der "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ). Weil Kalbitz auf dieser Liste der als rechtsextrem eingestuften Organisation als Mitglied genannt worden sein soll, hatte der AfD-Vorstand Kalbitz aus der Partei geworfen.